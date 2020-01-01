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لجان المقاومة تنعي القيادي احمد الكرد

الأحد 10 مايو 2020 01:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة تنعي القيادي احمد الكرد


غزة / سما /

نعت لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري الوية الناصر صلاح الدين، القيادي في حركة حماس احمد الكرد الذي وفاته المنية جراء جلطة دماغية حادة.

وفيما يلي البيان:

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم " لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري الوية الناصر صلاح الدين باحر التعازي واصدق مشاعر المواساة من" اهلنا واحبتنا "عائلةالكرد" و شعبنا الفلسطيني المجاهد والاخوة حركة المقاومة الاسلامية "حماس"
بوفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ المجاهد 
الدكتور/ أحمد حرب الكرد "ابو اسامة"
 .. والذي يعد من رواد  العمل الخيري والوطني في فلسطين.. وتشهد له كافة ميادين الجهاد والتضحية المختلفة في سبيل الدين والوطن و سد احتياجات الايتام و الفقراء والمساكين والاسرى  والجرحى وذوي الشهداء..
سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يدخله فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والانبياء وحسن اولئك رفيقا
و إنا لله وإنا إليه راجعون

#لجان المقاومة #احمد الكرد #حماس #غزة

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