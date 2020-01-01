لجان المقاومة تنعي القيادي احمد الكرد

غزة / سما /

نعت لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري الوية الناصر صلاح الدين، القيادي في حركة حماس احمد الكرد الذي وفاته المنية جراء جلطة دماغية حادة.

وفيما يلي البيان:

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم " لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري الوية الناصر صلاح الدين باحر التعازي واصدق مشاعر المواساة من" اهلنا واحبتنا "عائلةالكرد" و شعبنا الفلسطيني المجاهد والاخوة حركة المقاومة الاسلامية "حماس"

بوفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ المجاهد

الدكتور/ أحمد حرب الكرد "ابو اسامة"

.. والذي يعد من رواد العمل الخيري والوطني في فلسطين.. وتشهد له كافة ميادين الجهاد والتضحية المختلفة في سبيل الدين والوطن و سد احتياجات الايتام و الفقراء والمساكين والاسرى والجرحى وذوي الشهداء..

سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يدخله فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والانبياء وحسن اولئك رفيقا

و إنا لله وإنا إليه راجعون