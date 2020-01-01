لجان المقاومة تنعي القيادي احمد الكرد

نعت لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري الوية الناصر صلاح الدين، القيادي في حركة حماس احمد الكرد الذي وفاته المنية جراء جلطة دماغية حادة.
وفيما يلي البيان:
"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم " لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري الوية الناصر صلاح الدين باحر التعازي واصدق مشاعر المواساة من" اهلنا واحبتنا "عائلةالكرد" و شعبنا الفلسطيني المجاهد والاخوة حركة المقاومة الاسلامية "حماس"
بوفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ المجاهد
الدكتور/ أحمد حرب الكرد "ابو اسامة"
.. والذي يعد من رواد العمل الخيري والوطني في فلسطين.. وتشهد له كافة ميادين الجهاد والتضحية المختلفة في سبيل الدين والوطن و سد احتياجات الايتام و الفقراء والمساكين والاسرى والجرحى وذوي الشهداء..
سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يدخله فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والانبياء وحسن اولئك رفيقا
و إنا لله وإنا إليه راجعون