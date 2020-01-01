  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: ثلاثة إجراءات يجب على المواطنين التعايش معها للتعافي من كورونا

الأحد 10 مايو 2020 01:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: ثلاثة إجراءات يجب على المواطنين التعايش معها للتعافي من كورونا


رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي كيلة، مساء السبت، إن هناك 3 إجراءات يجب على جميع المواطنين التعايش معها: ارتداء الكمامات، والقفازات، والتباعد الاجتماعي، من أجل الذهاب إلى منحنى أكثر تصاعدا بالتعافي من كورونا في فلسطين.

وأوضحت كيلة في حديث لبرنامج "كورونا - وقاية واجراءات" عبر تلفزيون فلسطين، أن ما نسبته 58,7 بالمئة من الحالات المصابة في فلسطين قد تعافت، ما يشكل مؤشرا ايجابيا من خلال هبوط المنحنى الوبائي، ومبشرا على أن جائحة كورونا في فلسطين قد وصلت طريقها إلى الانحدار، منوهة الى إن ارتفاع نسبة التعافي لا يدعو إلى الطمأنينة فلا تزال كورونا موجود في فلسطين، لكن بوتيرة أقل وهو يعود إلى سبيين تمثلت بتعليمات وزارة الصحة، إضافة إلى التزام المرضى والمصابين.

وتابعت "الـ10 أيام القادمة هي من تضمن الاحتفال بعيد الفطر السعيد، حيث سيتم النظر فيها، فلا مؤشرات لغاية اللحظة سابقة لأوانها بشأن حصول أي تغيير"، مضيفة أن هناك ترتيبات لعودة محتملة لعمال فلسطين بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية ووزارة العمل وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة للعمال.

وأكدت على متابعة وزارة الصحة اليومية لكل الدراسات العالمية الجديدة والأولية بخصوص كورونا، من أجل تقديم افضل خدمة لجميع المواطنين الفلسطينيين.

وفي السياق، بينت الكيلة أن فلسطين تعتمد على ما نسبته 52 بالمئة من احتياجات الأدوية على الصناعات المحلية ومعظمها موجودة وذات نوعية وصناعة جيدة جدا، وتستخدم للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وما شابه، أما بالنسبة للمستورد فقد اشارت الى أن هناك صعوبة في استيرادها لأنه يوجد بعض شركات الادوية لديها ديون في فلسطين ما يعمل نوع من عملية تأخير وصول الأدوية.

وكانت قد أعلنت وزير الصحة مي كيلة في وقت سابق من مساء اليوم، عن استقرار حصيلة الإصابات بكورونا منذ يومين عند 547 حالة، بينها 312 في محافظة القدس، و215 في بقية المحافظات الشمالية، و20 حالة في المحافظات الجنوبية.

#وزارة الصحة #مي الكيلة #فيروس كورونا #كمامات #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : اسرائيل تعد لحدثٍ إستراتيجيٍّ كبيرٍ سيغير وجه المنطقة..

شاهد : فيديو سحل مواطن مصري في السعودية...

القبض على 5 شبان وفتاتين بحالة سكر وضبط مواد مخدرة داخل منزل

مصادر : إسرائيل طلبت عبر المخابرات المصرية وقف إطلاق الحوامات تجاه المستوطنات

اسعار العملات مقابل الشيكل

تحديد موعد صرف الدفعة الاولى للمتضررين من كورونا في الضفة والقطاع

القضاء المصري يصدر حكمه في قضية "هرم مصر الرابع"

الأخبار الرئيسية

الكرد

غزة: وفاة عضو مكتب سياسي بـ"حماس" إثر جلطة دماغية حادة

"غير عادية وسريعة": قناة عبرية تكشف تفاصيل زيارة بومبيو لإسرائيل.. فما علاقته برئيس الموساد!!

سفارتنا بالقاهرة: استئناف العمل بمعبر رفح من الثلاثاء للخميس لعودة العالقين إلى غزة

ابو مرزوق: هناك خطة إسرائيلية بدأت مع احتلال الضفة عام 67.. وهذا المطلوب لمواجهة مخططات الضم!

هل ستمنح ادارة ترامب الضوء الاخضر لإسرائيل لبدء ضم المستوطنات في الضفة الغربية؟