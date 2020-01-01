وفاتان جديدتان و18 إصابة في إسرائيل خلال 24 ساعة

القدس المحتلة / سما /

أظهرت إحصائية لوزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع العدد إلى 247 بعد أن توقف حتى مساء الجمعة عند 245.

وبحسب الإحصائية، فإنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة منذ مساء الجمعة، ما رفع العدد إلى 16454، منهم 79 بحالة خطيرة، و64 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و49 بحالة متوسطة.

وتماثل 11376 للشفاء، فيما أصبح العدد الحقيقي للإصابات النشطة حاليًا 4831.

واعتبرت القناة العبرية الثانية، هذه التطورات بمثابة تطور كبير مع تراجع عدد الإصابات، وزيادة عدد حالات التعافي.

ومن المقرر أن يبدأ من يوم غد الأحد عودة عمل رياض الأطفال، وذلك ضمن خطة العودة التدريجية لاستئناف الدراسة في إسرائيل.