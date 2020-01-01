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مئات الإسرائيليين يتظاهرون ضد تشكيل نتنياهو الحكومة الجديدة

الأحد 10 مايو 2020 12:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مئات الإسرائيليين يتظاهرون ضد تشكيل نتنياهو الحكومة الجديدة


القدس المحتلة / سما /

تظاهر مئات من نشطاء اليسار وحركة "الرايات السوداء"، مساء السبت، احتجاجًا على تشكيل بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن المتظاهرين تظاهروا في عدد من المدن، وبعضهم كان احتجاجاتهم، وخاصةً نشطاء حركة الرايات السوداء، أمام منازل أعضاء الكنيست من حزب أزرق - أبيض، ومن بينهم بيني غانتس.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم للاتفاق الائتلافي مع الليكود، مطالبين بالتخلي عن الاتفاق ومنع نتنياهو من تشكيل الحكومة.

كما شارك نشطاء من حركة الجودة من أجل الحكم في التظاهرات، حيث قدمت الحركة التماسًا للمحكمة العليا ضد الائتلاف بين الحزبين.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة بالالتماس خلال الأيام المقبلة، رغم معارضتها سابقًا لالتماسات مماثلة، مع تأكيد المحكمة إمكانية النظر في أي التماسات بعد تنفيذ الاتفاق.

وستؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة يوم الأربعاء المقبل اليمين الدستورية، بعد أن سمحت المحكمة العليا بتشكيل نتنياهو لها دون أي عوائق قانونية.

#اسرائيل #نتنياهو #حكومة وحدة #غانتس #مظاهرات

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