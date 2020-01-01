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اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس الخميس المقبل للرد على مخططات الضم

السبت 09 مايو 2020 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس الخميس المقبل للرد على مخططات الضم


رام الله / سما /

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات ان القيادة ستعقد اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس الخميس المقبل، للإعلان عن برنامج وإستراتيجية كاملين للرد على المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وحمل عريقات الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن أي خطوات تقوم بها إسرائيل في هذا الشأن، مؤكداً أن تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان التي قال فيها أن قيام دولة فلسطينية سيتم عندما "يتحول الفلسطينيون إلى كنديين" وقاحة غير مسبوقة من رجل عقائدي يحث على العنف والقتل والاستيطان.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) أن الفريق الأمريكي الذي يضم فريدمان وشاكلته استيطاني بامتياز يهدف إلى فرض الوقائع على الأرض، مؤكداً أن واشنطن اتخذت 47 قراراً ضد الفلسطينيين خلال العامين الماضيين منها نقل السفارة

الأمريكية إلى القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير ووقف الالتزامات المالية الأمريكية، لـ (أونروا) وشطب ملف اللاجئين.

وحول تصريحات المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، التي أكدت فيها على حيادية التحقيق بشأن فلسطين قال عريقات: إن هذا سيُفضي إلى فتح تحقيقات قضائية مع المسؤولين الإسرئيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والقدس.

وأشار عريقات إلى أن الحملات الإسرائيلية التحريضية على الجنائية الدولية تهدف إلى أن يكون العالم صامتاً حتى تمر جرائمه بدون أية محاسبة أو انتقاد.

#منظمة التحرير #الرئيس عباس #مخططات الضم #القيادة الفلسطينية #اسرائيل #الولايات المتحدة #صائب عريقات

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