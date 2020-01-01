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خريشة: بيان رئاسي لمجلس حقوق الانسان يتناول انتهاكات الاحتلال وحصار شعبنا

السبت 09 مايو 2020 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
خريشة: بيان رئاسي لمجلس حقوق الانسان يتناول انتهاكات الاحتلال وحصار شعبنا


جنيف /سما/

 قال مندوب فلسطين الدائم في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا ابراهيم خريشة، إن اجتماعا لمنظمة الصحة العالمية سيعقد في الثامن عشر من الشهر الجاري لمدة يومين، حول جائحة كورونا، وبعض المواضيع المتعلقة بمناطق النزاع، مضيفا أن بيانا رئاسيا سيصدر عن مجلسحقوق الانسان بما يتعلق بانتهاكات الاحتلال والحصار المفروض على شعبنا.

وأكد خريشة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم السبت، أن لقاء سيعقد على صعيد المنظمات الدولية الاسبوع القادم، حول الانتهاكات الاسرائيلية في ظل جائحة كورونا خاصة ضد الأسرى، مشيرا في السياق إلى وعودات من قبل الصليب الاحمر الدولي بمتابعة أوضاع الأسرى ومطالبة اسرائيل بتحمل مسؤولياتها لحماية أوضاعهم الصحية .

#فلسطين #مجلس حقوق الانسان #الصحة العالمية #الانتهاكات الإسرائيلية #الاسرى

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