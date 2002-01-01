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الصحة المصرية: تسجيل 488 إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

السبت 09 مايو 2020 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة المصرية: تسجيل 488 إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة


القاهرة /سما/

 أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم السبت، تسجيل 488 إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، ليصبح عدد المصابين 2476 حالة.

وأشارت مصادر وزارة الصحة المصرية، إلى خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2002 حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات، التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ2002 المتعافون.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، لافتا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في مصر حتى اليوم، الى 8964 حالة، و514 حالة وفاة.

#مصر #فيروس كورونا #اصابات

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