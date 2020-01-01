سفارتنا بالقاهرة تعلن موعد فتح معبر رفح لعودة العالقين الى قطاع غزة

القاهرة /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة, أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في اتجاه واحد لعودة المواطنين المتواجدين داخل جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة بدء من يوم الثلاثاء 12 مايو حتى الخميس 14 مايو .



وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة ، ولكفاح الشعب الفلسطيني المشروع لنيل حقوقه الوطنية الثابتة في الحرية و العودة و الاستقلال الوطني و حق تقرير المصير و تعزيز صموده على ارضه ، و اقامةً دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة.

