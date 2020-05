الجنائية الدوليّة: "التحقيق بشأن فلسطين جارٍ دون انحياز"

صرّحت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في بيان صدر عنها من خلال موقع "تويتر" يوم أمس، أن "أن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية".

وأضاف البيان أن "المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدا أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، مستمسكة بنظام روما الأساسي".

وكانت بنسودا قد طالبت المحكمة الأسبوع الماضي بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.

ودعت بنسودا في كانون الثاني/ يناير الماضي لإبداء الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى جانب الدول الأخرى والضحايا رأيهم، على سلطة المحكمة في فتح تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.

#ICC Prosecutor #FatouBensouda: misinformation and smear campaigns do not change facts about the conduct of my Office’s work concerning the situation in #Palestine ⬇ pic.twitter.com/1EKA7bcY4K