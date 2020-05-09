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تغريدة لخامنئي عن "صلح الحسن" تثير التكهنات حول "مرونة بطولية" أمام واشنطن

السبت 09 مايو 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريدة لخامنئي عن "صلح الحسن" تثير التكهنات حول "مرونة بطولية" أمام واشنطن


طهران /وكالات/

 قالت مواقع إيرانية معارضة إن هناك مؤشرات على احتمال تراجع طهران عن مواقفها المتشددة تجاه التفاوض مع واشنطن، مستشهدة بتغريدة نشرها المرشد الإيراني علي خامنئي السبت.

وذكر موقع "إيران إنترناشيونال"، أنه "تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الشيعي الثاني، الحسن بن علي، نشر خامنئي جزءا من خطابه قبل خمسة عقود حول صلح الحسن مع الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان".

وأضاف أن "المرشد الإيراني كان قد استشهد بالخطاب ذاته عام 2013، للسماح بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو ما عبر عنه في حينه بالمرونة البطولية".

تغريدة للمرشد الإيراني علي #خامنئي عن "صلح الحسن" تثير التكهنات حول "مرونة بطولية" جديدة أمام #واشنطن
التفاصيل في التقرير التالي:https://t.co/HfiVf7cLv7

— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) May 9, 2020

وكتب خامنئي في تغريدته "أعتقد أن الإمام الحسن هو أشجع شخصية في تاريخ الإسلام، حيث قام بالتضحية بنفسه وباسمه بين أصحابه المقربين منه، في سبيل المصلحة الحقيقية، فخضع للصلح، حتى يتمكن من صون الإسلام وحماية القرآن وتوجيه الأجيال القادمة".

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية خانقة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، وما تلاه من فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.



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وتسبب التراجع الاقتصادي في إيران في اندلاع موجة احتجاجات شعبية في نوفمبر الماضي واجهتها السلطات بالقوة، مما تسبب بمقتل وإصابة المئات واعتقال آخرين.

وجاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة في إيران، التي تعد أحد أكثر الدول تضررا بالوباء في الشرق الأوسط، حيث أصيب أكثر من 104 آلاف شخص وتم تسجيل نحو 6500 حالة وفاة.

#ايران #الولايات المتحدة #التفاوض مع واشنطن #علي خامنئي #المرشد الإيراني #واشنطن

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