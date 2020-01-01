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الشرطة والاجهزة الأمنية تغلق عشرات المحال التجارية في سلفيت

السبت 09 مايو 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والاجهزة الأمنية تغلق عشرات المحال التجارية في سلفيت


سلفيت /سما/

 أغلقت الشرطة وبإسناد من الأجهزة الأمنية 31محلا تجاريا لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في سلفيت .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وبأسناد من دوريات الاجهزة الامنية وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها ، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم اغلاق 31 محلات تجاريا في محافظة سلفيت لمخالفتهم التعليمات الصادرة بالإغلاق من الجهات المختصة في المحافظة.

وناشد سيادة العقيد حقوقي مأمون فحماوي مدير الشرطة في المحافظة كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية حفاظاً على حياتهم وسلامتهم بمنع الحركة والتجمع والالتزام ببيوتهم وعدم الخروج إلا لحالات الطوارئ القصوى وذلك تجنباً للإصابة بالعدوى وبالتالي عدم نشر الفايروس بين المواطنين.

#الشرطة #سلفيت #اغلاق #طوارئ

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