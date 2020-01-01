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تجهيز غرفة خاصة بجهازٍ لحرق النفايات الطبية في مكب نفايات قلقيلية

السبت 09 مايو 2020 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجهيز غرفة خاصة بجهازٍ لحرق النفايات الطبية في مكب نفايات قلقيلية


قلقيلية / سما /

تجري أعمال تجهيز غرفة خاصة بجهاز حرق النفايات الطبية، وذلك في مكب النفايات التابع لمدينة قلقيلية في المنطقة الشرقية.

وقال د.هاشم المصري، رئيس بلدية قلقيلية: "إن الجهاز هو الوحيد والأول من نوعه على مستوى الضفة الغربية، وهو نتاج تعاون وتنسيق مشترك بين البلدية ووكالة الغوث (الأونروا)، ويهدف إلى الحد من مخاطر المخلفات الطبية وإتلافها بالشكل الصحيح المعمول بها دولياً".

وأضاف المصري: "بلدية قلقيلية تواصل تنفيذ مشاريعها الحيوية دون توقف، بالرغم من جائحة كورنا، وانخفاض الإيرادات بشكل لم يسبق له مثيل، ومكب النفايات في قلقيلية تم تجهيزه قبل جائحة كورنا حسب المعايير الدولية والبيئة، وتمت إقامة نقطة ترحيل للنفايات حسب المواصفات لنقلها بشاحنات إلى مكب زهرة الفنجان في جنين، وهذا ساعد على السيطرة بشكل كامل على قطاع النفايات في المدينة والتخلص من المكاره الصحية التي كانت تتراكم في السابق داخل أحياء المدينة".

#حرق النفايات #قلقيلية #نفايات طبية

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