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الأزهر الشريف يُدين مصادقة الاحتلال على مصادرة أراضٍ في الحرم الابراهيمي

السبت 09 مايو 2020 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر الشريف يُدين مصادقة الاحتلال على مصادرة أراضٍ في الحرم الابراهيمي


القاهرة /سما/

أدَان الأزهر الشريف، اليوم السبت، قرار الاحتلال الإسرائيلي في المصادقة على مصادرة أراضٍ في محيط الحرم الابراهيمي في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وشدّد الازهر الشريف، على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لوقف العبث والاستخفاف والصهيوني بحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدًا على الرفص القاطع للانتهاكات الإسرائيلية ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أعلنت أن حكومة الاحتلال قد قررت المصادقة على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة في مدينة الخليل، ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاصة لتسهيل اقتحام الحرم الإبراهيمي ومواصلة تهويده.

وأوضح الازهر الشريف، أن حكومة الاحتلال تنتهك القانون والمواثيق الدولية في السيطرة على المعالم التاريخية والدينية، مستغلتًا جائحة فيروس "كورونا".

وناشد الأزهر، المجتمع الدولي التصّدي لانتهاكات الكيان الإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني عبر اتخاذ قرارات حاسمة تلزم الاحتلال على التراجع عن قراراته.

#الازهر الشريف #الحرم الابراهيمي #الضفة الغربية #الاحتلال الاسرائيلي #استيطان

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