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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

السبت 09 مايو 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال


جنين / سما /

 دخل ثلاثة اسرى من عدة محافظات اعواما جديدة خلف القضبان والاسرى هم: "معمر فتحي شريف أبو الشيخ" (41 عامًا) من مدينة طولكرم وهو محكوم بالسجن 29 مؤبدًا بالإضافة إلى 20عامًا وهو معتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 أبو الشيخ عذب بشكل وحشي واتهم بالمشاركة في عملية (باراك) الشهيرة، وكان من أبرز الأسرى الذين خاضوا إضرابًا عن الطعام في 17 من نيسان/ أبريل عام 2012 لمدة 28 يومًا.

"كامل عبد الرحمن محمود منصور " (40 عامًا) من مدينة نابلس المعتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن 23 عامًا، وأمضى 18 عامًا متنقلاً في سجون الاحتلال.

"ناصر عبيات" من بيت لحم يدخل عامه ال 15 خلف باستيلات الاحتلال وهو محكوم بالسجن 4 مؤبدات ومعتقل منذ العام 2006 .

#اسرى #سجون الاحتلال

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