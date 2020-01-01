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تزامنا مع زيارة بومبيو..

هل ستمنح ادارة ترامب الضوء الاخضر لإسرائيل لبدء ضم المستوطنات في الضفة الغربية؟

السبت 09 مايو 2020 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل ستمنح ادارة ترامب الضوء الاخضر لإسرائيل لبدء ضم المستوطنات في الضفة الغربية؟


القدس المحتلة / سما /

 قال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تغير موقفها بشأن مسألة ضم إسرائيل للمستوطنات في مناطق الضفة الغربية.

ورفض شينكر الإفصاح لوسائل الإعلام الأميركية - كما ذكرت قناة ريشت كان العبرية - في إطار رده على سؤال حول زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو لإسرائيل يوم الأربعاء المقبل، فيما إذا كان الوزير سيمنح إسرائيل الضوء الأخضر لبدء ضم المستوطنات.

واكتفى شينكر بالقول إن عمل لجنة رسم الخرائط المشتركة لا زال مستمرًا.

وقال "الرئيس رسم مسارًا للسلام، ونتوقع محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وتأتي هذه التصريحات في ظل أخرى أطلقها في الأيام الأخيرة السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ألمح فيها إلى أن الإدارة الأميركية لن تعارض أي خطوة حاليًا لضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.

وتزامنت هذه التصريحات مع زيارة بومبيو المقررة يوم الأربعاء المقبل إلى تل أبيب، وهي زيارة شكلت موضع شك لدى الفلسطينيين بأن الهدف منها منح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ صفقة القرن.

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