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الشرطة تغلق 24 محلا تجاريا وتضبط 13 مركبة في جنين

السبت 09 مايو 2020 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق 24 محلا تجاريا وتضبط 13 مركبة في جنين


جنين / سما /

 أغلقت الشرطه 24 محلا تجاريا وضبطت 13 مركبه والقت القبض على شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على المحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة ،للتأكد من ضمان تنفيذها التعليمات والقرارات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة وتخلل ذلك إغلاق ( 24 ) محلاً تجارياً وضبط ( 13 ) مركبه وألقت القبض على شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.

#الشرطة #طوارئ #جنين

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