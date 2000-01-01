الاعلامي الحكومي بغزة: فتح معبر رفح البري الثلاثاء المقبل لعودة نحو 1500 شخص من العالقين بمصر

غزة / سما /

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، أن معبر رفح سيفتح في جهة عودة العالقين فقط يوم الثلاثاء المقبل.

وقال معروف في مقابلة عبر "فضائية الأقصى" عصر اليوم السبت، إنه سيتم فتح معبر رفح البري الثلاثاء المقبل لعودة قرابة 1500 شخص من العالقين في مصر.

وأكد أن العالقين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة حسب التطورات الميدانية.

ونوه الى أنه تم إنهاء الحجر الصحي لـ 1909 مستضاف في الأسبوع الماضي، لافتا الى أنه تم استقبال 149 عالقاً عبر حاجز بيت حانون وتم نقلهم لمراكز الحجر لقضاء مدة 21 يوماً.

في جانب أخر، كشف معروف أنه يتم العمل حالياً على إنشاء مستشفى مركزي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس "كورونا" ليستقبل 2000 حالة بشكل متزامن وتم تحديد مقره وتهيئة المنطقة المحيطة به لأنها ستكون مساندة له.

وأوضح أن المشفى يحتاج إلى 17 مليون دولار لكي يتم تجهيزه بحسب ما قدرته وزارة الصحة في القطاع.