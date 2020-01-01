  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أمير الكويت يحذر: انخفاض أسعار النفط والاستثمارات يؤثر على القدرات المالية للدولة

السبت 09 مايو 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير الكويت يحذر: انخفاض أسعار النفط والاستثمارات يؤثر على القدرات المالية للدولة


الكويت / وكالات /

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، إن انخفاض أسعار النفط وأسعار الأصول والاستثمارات سوف يؤثر سلبا على القدرات المالية للدولة.

وتابع في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "إن كويت الغد تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء لاسيما التراجع الحاد لأسعار النفط وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات مما سيؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة".

وأكد أنه دعا في العديد من المناسبات "إلى تركيز جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام أساسه الإنسان مستغلين ثرواتنا الطبيعية التي حبانا الله بها كما وجهت إلى مراجعة منهج ونمط حياتنا اليومية وترشيد استغلال مواردنا وتقليل الاعتماد على الغير في أعمالنا".

ودعا الحكومة ومجلس الأمة في ظل هذه الظروف إلى "التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الإنفاق الحكومي ويضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد واحد نابض حتى ينعم أبناؤنا وأجيالنا القادمة بالحياة الكريمة".

المصدر: "رويترز"

#الكويت #النفط #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: إسرائيل اتخذت إجراءات عديدة للتعامل مع "كورونا" بغزة دون اعلان خشية الإضرار بعلاقاتها الخارجية

القبض على 5 شبان وفتاتين بحالة سكر وضبط مواد مخدرة داخل منزل

شاهد : فيديو سحل مواطن مصري في السعودية...

الملك سلمان يصدر قرار بتعيين الطراد رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد وإعفاء آخرين من مناصبهم

أمريكا تواجه أسوأ ضربة اقتصادية منذ 90 عام وترامب يشعر بالإحباط ويتنصل من المسؤولية

رئيس الوزراء: الاتفاق مع البنوك على تجمد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها

مصادر : إسرائيل طلبت عبر المخابرات المصرية وقف إطلاق الحوامات تجاه المستوطنات

الأخبار الرئيسية

الاعلامي الحكومي بغزة: فتح معبر رفح البري الثلاثاء المقبل لعودة نحو 1500 شخص من العالقين بمصر

الخارجية : 72 وفاة و1340 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

وزيرة الصحة: استقرار اصابات فيروس كورونا في فلسطين.. وتسجيل 39 حالة شفاء

القناة 12 : اسرائيل تعد لحدثٍ إستراتيجيٍّ كبيرٍ سيغير وجه المنطقة..

الاحمد : الرئيس يشكل لجنة من مركزية فتح والتنفيذية للرد على ضم الضفة