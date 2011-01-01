  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر : دعوة لتحرك برلماني عربي ضد تعيين توكل كرمان مشرفة على محتوى "فيسبوك"

السبت 09 مايو 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر : دعوة لتحرك برلماني عربي ضد تعيين توكل كرمان مشرفة على محتوى "فيسبوك"


القاهرة /وكالات/

أثار تعيين الناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان عضوا في مجلس الإشراف العالمي على محتوى ما ينشر على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية والسياسية العربية.

وأثار قرار شركة "فيسبوك" هذا موجة منشورات غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي دانت هذه الخطوة، واتهمت الناشطة الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2011 والمنتمية إلى "التجمع اليمني للإصلاح" بالتواطؤ مع جماعة "الإخوان المسلمين".

من جانبه، دعا عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، جون طلعت، البرلمانيين من مختلف الدول العربية إلى تحرك عاجل تحت مظلة البرلمان العربي للاعتراض على تعيين كرمان، واصفا هذا القرار بـ "مهزلة" و"خطوة مستفزة".

وحمل البرلماني المصري الناشطة اليمنية (التي تحمل الجنسية التركية أيضا) المسؤولية عن "الكراهية والحقد تجاه مصر ودول محور الاعتدال في العالم العربي"، معتبرا إياها "من الأدوات التي يستخدمها حلف قطر وتركيا لتنفيذ مخططاته لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة".

وشدد طلعت على أن "فيسبوك" أعربت بهذه الخطوة عن "انحيازها السافر ضد المواطن العربي"، مشيرا إلى وجود شخصيات كثيرة في المنطقة العربية لم يكن سيثير تعيينهم في هذا المنصب مثل هذا الجدل.

المصدر: وكالات

#توكل كرمان #فيسبوك #مصر #الاخوان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: إسرائيل اتخذت إجراءات عديدة للتعامل مع "كورونا" بغزة دون اعلان خشية الإضرار بعلاقاتها الخارجية

القبض على 5 شبان وفتاتين بحالة سكر وضبط مواد مخدرة داخل منزل

شاهد : فيديو سحل مواطن مصري في السعودية...

الملك سلمان يصدر قرار بتعيين الطراد رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد وإعفاء آخرين من مناصبهم

أمريكا تواجه أسوأ ضربة اقتصادية منذ 90 عام وترامب يشعر بالإحباط ويتنصل من المسؤولية

رئيس الوزراء: الاتفاق مع البنوك على تجمد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها

مصادر : إسرائيل طلبت عبر المخابرات المصرية وقف إطلاق الحوامات تجاه المستوطنات

الأخبار الرئيسية

الاعلامي الحكومي بغزة: فتح معبر رفح البري الثلاثاء المقبل لعودة نحو 1500 شخص من العالقين بمصر

الخارجية : 72 وفاة و1340 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

وزيرة الصحة: استقرار اصابات فيروس كورونا في فلسطين.. وتسجيل 39 حالة شفاء

القناة 12 : اسرائيل تعد لحدثٍ إستراتيجيٍّ كبيرٍ سيغير وجه المنطقة..

الاحمد : الرئيس يشكل لجنة من مركزية فتح والتنفيذية للرد على ضم الضفة