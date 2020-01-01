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وزيرو الصحة: استقرار اصابات فيروس كورونا في فلسطين.. وتسجيل 39 حالة شفاء

السبت 09 مايو 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرو الصحة: استقرار اصابات فيروس كورونا في فلسطين.. وتسجيل 39 حالة شفاء


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن عدم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين لليوم الثاني على التوالي، وتماثل 39 حالة مصابة بالفيروس للشفاء.

واوضحت الكيلة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن 9 حالات شفاء سُجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في محافظة الخليل، و3 حالات في محافظة طولكرم، و13 حالة في ضواحي القدس، و12 حالة في مدينة القدس، ما يرفع عدد حالات الشفاء في فلسطين إلى 321، أي بنسبة، 58.7% من مجمل الإصابات.

وتابعت أن حصيلة الإصابات استقرت منذ يومين عند 547 حالة، بينها 312 في محافظة القدس و215 في بقية المحافظات الشمالية، و20 حالة في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 222 حالة، بينها 133 في محافظة القدس، و83 في بقية المحافظات الشمالية و6 حالات في المحافظات الجنوبية.

وبينت الكيلة أن الوضع الصحي لجميع الإصابات مستقر، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة.

وقالت إن 1510 حالات جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، ليرتفع عدد الموجودين في الحجر المنزلي إلى 15146، فيما أنهى 46453 الحجر.

#الصحة الفلسطينية #فيروس كورونا #اصابات #كورونا في فلسطين

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