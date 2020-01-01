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صحة غزة: نتائج الفحوصات المخبرية لـ33 عينة سلبية و خروج 11 متعافي من العزل الى منازلهم

السبت 09 مايو 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: نتائج الفحوصات المخبرية لـ33 عينة سلبية و خروج 11 متعافي من العزل الى منازلهم


غزة / سما/

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، فحص 33 عينة مخبرية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت نتائج الفحوصات سلبية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدد الإصابات ما زال متوقفًا عند 20 إصابة منهم 14 حالة تعافت، و6 حالات موجودة في مستشفى العزل بمعبر رفح وهم بحالة مطمئنة.

وأشارت إلى أن 11 من المتعافين خرجوا من العزل إلى منازلهم ويتم متابعتهم منزليًا، في حين هناك 3 حالات يتم متابعتهم بمركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

وذكرت أنه تم إجراء 6895 عينة فحص مخبري منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.

وأشارت إلى أنه يوجد 445 مواطنًا في الحجر الصحي ولم تظهر عليهم أي أعراض مرضية.

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