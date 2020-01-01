تحديد موعد صرف الدفعة الاولى للمتضررين من كورونا في الضفة والقطاع

رام الله / سما /

أكد رئيس صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين، اليوم السبت 17 رمضان 2020 ان اجمالي التبرعات لصندوق وقفة عز وبعد تنظيم اليوم الاعلامي المفتوح عبر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أمس، بلغت 17 مليون دولار.

واضاف ناصر الدين في حديث للاذاعة الرسمية، انه سيتم صرف الدفعة الاولى من التبرعات لصالح الاسر المتضررة من جائحة كورونا مطلع الاسبوع الجاري وذلك عبر حساباتهم البنكية، ومنها 2500 اسم من قطاع غزة ، و5499 اسم من الضفة.

وشدد ناصر الدين في حديثه على ضرورة أن تصل قيمة التبرعات إلى 25 مليون دولار ، خاصة بعد تضرر 110 ألف عائلة و45 الف عامل بجائحة كورونا ، إضافة لتقديم المساعدات لمشافي القدس ، مناشدا استمرارية دعم الصندوق لتغطية المساعدات التي ستعطى للعمال والعائلات المحتاجة ضمن القوائم الموجودة .