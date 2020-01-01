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أسماء غريبة وغير تقليدية لأبطال مسلسلات رمضان

السبت 09 مايو 2020 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسماء غريبة وغير تقليدية لأبطال مسلسلات رمضان


وكالات / سما /

تربع مسلسل فلانتينو للزعيم عادل إمام على قائمة المسلسلات التي تضم أسماء غريبة، وذلك لأن أبنائه الثلاثة في المسلسل بأسماء نبوية، أرشميدس ورفاعة لكن فلانتينو ليس المسلسل الوحيد الذي يضم أسماء غريبة لأبطال العمل، تعرفوا عليها من خلال هذا الألبوم

يضم المسلسل الخليجي أم هارون عدد من الأسماء غير التقليدية مثل صاحبة قصة الحب الرئيسية في العمل راحيل ابنه الحاخام لكن ليست وحدها فشقيقتها أيضاً باسم رفقة.

من المسلسلات الخليجية المسلسل الكوميدي خاشع وناشع وهما أيضاً أسماء أبطال المسلسل تماماً مثل المسلسل الكوميدي المصري رجالة البيت حيث يحمل أبطاله أسماء تيمون وبومبا على أسماء شخصيات الكرتون الشهيرة.

لعل الأسماء الغريبة مبررة في مسلسل النهاية وذلك لأن أحداثه تدور في المستقبل لكن الاسم الوحيد الغريب في العمل كان للنجمة سوسن بدر التي تقوم بدور شيرا وهو اسم آخر غير تقليدي.

كذلك بالنسبة لـمسلسل الفتوة، فبطلة العمل باسم ليل وهو اسم كان له صدى كبير وأُعجب به الجمهور كثيراً مع بداية عرض المسلسل، وهو نفس الوضع بالنسبة لـمسلسل الخوابي فبطلة العمل تحمل اسم عاج.

مسلسل محمد علي رود أيضاً كان له نصيب من الأسماء الغريبة مثل شخصية فتوح الزوجة الهندية والتي قامت بتربية بطلة العمل نجلا، كذلك بالنسبة لإحدى الشخصيات التي تحمل اسم غزيل.

هناك أيضاً مسلسل الكون في كفة والذي ظهرت فيه شخصية شمور العمة المتسلطة والقوية واتي تحمل اسم غير دارج على الإطلاق حتى في أغلب دول الخليج، كذلك بالنسبة لاسم حور الذي بدأ في الانتشار خلال السنوات الأخيرة.

#مسلسلات #مسلسلات رمضان

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