شاهد .. صورة قديمة لـ "باسم ياخور" تثير السخرية!

وكالات / سما /

مع مرور عشرة أعوام على عرض مسلسل ” ضيعة ضايعة”، للفنان باسم ياخور والراحل نضال سيجري، إلا أن النجاح المتجدد لهذا العمل في أذهان الجمهور مع كل عرض جديد له.

الفنان باسم ياخور والذي أدى شخصية ” جودة أبو خميس” نشر صورة له من كواليس هذا العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ياخور ظهر في الصورة، وهو يرتدي لباس الشخصية ويضع على خصره أحد أنواع الخضار كبيرة الحجم.

وعلق ياخور على الصورة بأنها أحد الصور المنسية من الكواليس، والذي قام بتصويره مصمم الأزياء حكمت داوود.

الجمهور علق ساخرا على الصورة متسائلا عن نوع السلاح الذي يحمله هل هذه كوسا أم قرع أم بطاطا مفخخة، مذكرينه بمواطنه محمد خير الجراح بشخصية ” أبو بدر”.

فيما قال آخرون أين فرشاة الشعر التي كانت بيدك، مطالبينه بإعادة تسريح شعره، وأنه لن يكتمل كراكتير الشخصية بدونه.

مسلسل ضيعة ضايعة من أنجح المسلسلات الكوميدية، والي ما زالت تحقق نسب مشاهدة عالية، مطالبين ياخور بإعادة روح الكوميديا بعد غياب.