العثور على لوحة حجرية عمرها 652 عاما شمال الصين

وكالات / سما /

ذكرت السلطات المحلية أن لوحة حجرية قديمة عليها نقوش اكتشفت في مقاطعة خبي بشمالي الصين.

وتم اكتشاف اللوحة التي يرجع تاريخها إلى أسرة مينغ الامبراطورية (1368 إلى 1644)، في قرية دونغفو في محافظة لونغياو من قبل قروي اسمه لي مينغ شان عند حفر قاعدة بمنزله للترميم.

ويبلغ طول اللوحة 105 سنتيمترات وعرضها 37 سم وسمكها 12 سم، وتم نقش 4 حروف على جانب اللوحة و4 كلمات أخرى على جانبها الآخر.

وذكر وانغ بو، خبير محلي في التاريخ والثقافة، أن اللوحة الحجرية من مقبرة قديمة وكان صاحبها مسؤولا محليا أثناء فترة حكمة الامبراطور جياجينغ من أسرة مينغ.

وقد أرسلت اللوحة حاليا إلى قسم حماية الآثار الثقافية في المحافظة للعرض.