  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

العثور على لوحة حجرية عمرها 652 عاما شمال الصين

السبت 09 مايو 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على لوحة حجرية عمرها 652 عاما شمال الصين


وكالات / سما /

ذكرت السلطات المحلية أن لوحة حجرية قديمة عليها نقوش اكتشفت في مقاطعة خبي بشمالي الصين.

وتم اكتشاف اللوحة التي يرجع تاريخها إلى أسرة مينغ الامبراطورية (1368 إلى 1644)، في قرية دونغفو في محافظة لونغياو من قبل قروي اسمه لي مينغ شان عند حفر قاعدة بمنزله للترميم.

ويبلغ طول اللوحة 105 سنتيمترات وعرضها 37 سم وسمكها 12 سم، وتم نقش 4 حروف على جانب اللوحة و4 كلمات أخرى على جانبها الآخر.

وذكر وانغ بو، خبير محلي في التاريخ والثقافة، أن اللوحة الحجرية من مقبرة قديمة وكان صاحبها مسؤولا محليا أثناء فترة حكمة الامبراطور جياجينغ من أسرة مينغ.

وقد أرسلت اللوحة حاليا إلى قسم حماية الآثار الثقافية في المحافظة للعرض.

#لوحة حجرية #الصين

الأكثر قراءة اليوم

فلكياً – الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد

صحيفة: إسرائيل اتخذت إجراءات عديدة للتعامل مع "كورونا" بغزة دون اعلان خشية الإضرار بعلاقاتها الخارجية

مصادر عسكرية: السنـوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل وباستطاعته القيام بذلك

القبض على 5 شبان وفتاتين بحالة سكر وضبط مواد مخدرة داخل منزل

شاهد : فيديو سحل مواطن مصري في السعودية...

الملك سلمان يصدر قرار بتعيين الطراد رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد وإعفاء آخرين من مناصبهم

أمريكا تواجه أسوأ ضربة اقتصادية منذ 90 عام وترامب يشعر بالإحباط ويتنصل من المسؤولية

الأخبار الرئيسية

القناة 12 : اسرائيل تعد لحدثٍ إستراتيجيٍّ كبيرٍ سيغير وجه المنطقة..

الاحمد : الرئيس يشكل لجنة من مركزية فتح والتنفيذية للرد على ضم الضفة

مصادر : إسرائيل طلبت عبر المخابرات المصرية وقف إطلاق الحوامات تجاه المستوطنات

وزيرة الصحة تحذر من موجة لكورونا في فلسطين في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

860x484 (1)

المنظومة الصحية الإسرائيلية تتعرض لهجوم سبيراني