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جريمة الابن العاق.. إنقاذ مسنة بعد 3 أيام من دفنها حية

السبت 09 مايو 2020 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة الابن العاق.. إنقاذ مسنة بعد 3 أيام من دفنها حية


وكالات / سما /

في واقعة أشبه بالمعجزة، نجت مسنة قعيدة بعد أن زُعم أن ابنها دفنها حية في قبر مهجور بمقاطعة تشانشي وسط الصين، وبقيت هناك لمدة 3 أيام.

وتظهر لقطات فيديو مروعة اللحظة التي سحبت فيها الشرطة المرأة صاحبة الـ79 عاما التي تدعى وانغ من الحفرة.

أما ابن السيدة الذي يدعى ما (58 عاما)، فهو الآن محتجز لدى الشرطة، ويواجه تهمة الشروع في القتل.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن القصة بدأت عندما تلقت الشرطة اتصالا من سيدة تقول إن حماتها المصابة بالشلل مفقودة.

وأوضحت السيدة في شكواها، أنها لم تر حماتها منذ أن وضعها زوجها في عربة دفع مساء يوم 2 مايو، وأخرجها من منزل العائلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الابن عاد إلى المنزل في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، مع عربة الدفع لكن من دون والدته.

وعندما سئل الابن عن مكان وجود أمه، أجاب بأنه استأجر سائقا ليأخذها للإقامة مع أقاربه.

لكن الزوجة لم تقنتع بكلام زوجها، وعاودت الاتصال برجال الشرطة بعد 3 أيام، لتؤكد لهم أنها عجزت عن معرفة مكان إقامة حماتها الجديد، وهنا جرى استدعاء الزوج من جديد للتحقيق معه، حتى اعترف بأنه دفن والدته العجوز في حفرة مهجورة.

وفي فيديو مرعب، ظهر عناصر من الشرطة وهم يحفرون عدة أقدام لإخراج العجوز عاثرة الحظ، لكن المفاجأة السارة كانت أنها لا تزال على قيد الحياة لكن في حالة يرثى لها، عقب بقائها 3 أيام من دون طعام أو شراب.

وأشارت صحف صينية إلى الشرطة اعتقلت الابن العاصي بتهمة الشروع في القتل بانتظار محاكمته، في حين جرى نقل الأم إلى المستشفى حيث ذكر الاطباء أن حالتها مستقرة.

#مسنة #الصين

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