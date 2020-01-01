  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تطبيق "زووم" يعزز أمنه بـ"كي بيز"

السبت 09 مايو 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق "زووم" يعزز أمنه بـ"كي بيز"


وكالات / سما /

في خطوة تتفق مع الانتعاش المفاجئ الذي أصابها بعد تفشي فيروس كورونا، قررت شركة زووم لاتصالات الفيديو شراء شركة "كي بيز" الأمنية في محاولة لتعزيز الأمن، في اجتماعات الفيديو على تطبيق زووم.

ولم يتم الإعلان عن شروط الاتفاق. لكن شركة زووم تعمل على تحسين عامل الأمن في اجتماعات الفيديو، بعد العثور على ثغرات في الخصوصية والأمن، مع ازدياد شعبية زووم خلال تفشي جائحة كورونا.

و"كي بيز" أول عملية استحواذ لزووم. وستساعد الشركة زووم على تنفيذ "التشفير التام"، وهو نوع من معايير الأمان لا يسمح حتى لزووم بالوصول إلى محتويات البيانات المشفرة.

وأعلنت زووم أنها ستنشر تفاصيل تصميم التشفير في 22 مايو.

ويضم "زووم" حاليا 300 مليون مستخدم، وقد انتعشت حظوظ التطبيق بعدما وجد ملايين الموظفين حول العالم أنفسهم مطالبين بشكل مفاجئ بالعمل من المنزل.

لكن الشركة، التي تتخذ من سان خوسيه بولاية كاليفورنيا مقرا لها، تسعى جاهدة لسد الثغرات الأمنية بعد اختراق أشخاص مقاطع فيديو خاصة بآخرين في ممارسة تسمى "زووم بومينغ".

#زووم

الأكثر قراءة اليوم

فلكياً – الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد

صحيفة: إسرائيل اتخذت إجراءات عديدة للتعامل مع "كورونا" بغزة دون اعلان خشية الإضرار بعلاقاتها الخارجية

مصادر عسكرية: السنـوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل وباستطاعته القيام بذلك

القبض على 5 شبان وفتاتين بحالة سكر وضبط مواد مخدرة داخل منزل

شاهد : فيديو سحل مواطن مصري في السعودية...

الملك سلمان يصدر قرار بتعيين الطراد رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد وإعفاء آخرين من مناصبهم

أمريكا تواجه أسوأ ضربة اقتصادية منذ 90 عام وترامب يشعر بالإحباط ويتنصل من المسؤولية

الأخبار الرئيسية

القناة 12 : اسرائيل تعد لحدثٍ إستراتيجيٍّ كبيرٍ سيغير وجه المنطقة..

الاحمد : الرئيس يشكل لجنة من مركزية فتح والتنفيذية للرد على ضم الضفة

مصادر : إسرائيل طلبت عبر المخابرات المصرية وقف إطلاق الحوامات تجاه المستوطنات

وزيرة الصحة تحذر من موجة لكورونا في فلسطين في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

860x484 (1)

المنظومة الصحية الإسرائيلية تتعرض لهجوم سبيراني