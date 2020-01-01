7 نصائح للوقاية من ألم العمود الفقرى

وكالات / سما /

يتعرض الكثيرون وخاصة ربات البيوت للتعب والإرهاق الشديد في رمضان نتيجة الصيام مع شغل المنزل، مما ويؤثر على العمود الفقري، ولأن مشاكل العمود الفقري متعددة ننصح ربات البيوت باتباع بعض النصائح للوقاية من الألم حسب ما ذكره موقع everydayhealth.

1- ينصح بالاهتمام بممارسة التمارين الرياضية.

2- الابتعاد عن زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم لأنها تؤثر على صحة العمود الفقري.

3- اتباع نظام غذائي صحى خالي من الدهون والأطعمة الدسمة والمقليات.

4- من الممكن وضع وسادة صغيرة بين الكرسي وأسفل الظهر.

5- الجلوس بشكل مستقيم لتجنب مشاكل الفقرات والانزلاق الغضروفي.

6- النوم على أحد الجانبين، أو البطن مع وضع وسادة أسفل البطن .

7- تناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه والابتعاد عن المشروبات الكحولية.