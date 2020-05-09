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الخضري يُرحب بدعوة مؤسسات نرويجية لرفع حصار غزة

السبت 09 مايو 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري يُرحب بدعوة مؤسسات نرويجية لرفع حصار غزة


غزة / سما/

رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بتوجيه 58 مؤسسة نرويجية رسالة إلى وزيرة خارجية بلادهم للمطالبة بإنهاء الحصار على غزة واعتباره عقوبة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت 9-5-2020 أنها خطوة مهمة في وقت حساس وصعب زادت فيه معاناة غزة التي تعاني أصلاً الحصار الإسرائيلي منذ 14 عاماً، جراء إجراءات مواجهة كورونا.

وشدد على أن ما جاء في رسالة المؤسسات من تحذير وشرح للأوضاع الصعبة بشكل موسع، ومطالباتهم، خطوة مهمة تجاه الضغط على الاحتلال لرفع الحصار.

وقال "مطلوب مزيد من العمل دوليا في هذا الاتجاه، وتحرك المؤسسات والجهات المختصة للضغط على حكوماتها ليكون لها كلمة مهمة تجاه رفع الحصار".

وأكد أن الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مطالبين بمواقف واضحة ومُعلنة من رفع الحصار، والعمل لإنهائه بشكل سريع وعاجل، حيث الوضع الصحي والاقتصادي والتعليمي والبيئي ومختلف مجالات الحياة في حالة تدهور خطير.

وجدد الخضري التأكيد أن الحصار مُناقض للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل القوانين والأعراف الدولية، ويجب إنهائه، لأن استمراره يعني كارثة حقيقية تصيب مليوني مواطن، وينذر بما هو أسوأ.

وشدد الخضري على ضرورة إسناد وإغاثة قطاع غزة في مختلف المجالات، حيث أنه يعيش الحصار وإجراءات مواجهة جائحة كورونا، ما تسبب في زيادة كبيرة في نسبة الفقر لتصل نحو ٨٥٪، فيما وصل عدد العمال المعطلين العمل نحو 350 ألف عامل.

وأشار إلى أن معدلات البطالة وصلت قرابة ٦٠٪، وبين فئة الشباب ٧٠٪، مبيناً أن معدل دخل الفرد اليومي ٢ $، و٧٠٪ من الأسر مُهددة بانعدام الأمن الغذائي.

وأشار الخضري إلى أن ٥٠٪ من الأدوية والمستهلكات الطبية غير متوفرة، إضافة لاستمرار أزمة الكهرباء والمياه.


 

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