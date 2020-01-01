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مصر تعلن عن واحدة من أقوى الضربات الأمنية في جرائم المخدرات

السبت 09 مايو 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلن عن واحدة من أقوى الضربات الأمنية في جرائم المخدرات


القاهرة /وكالات/

اتخذت الداخلية المصرية إجراءات قانونية حيال عصابة بأسيوط في الصعيد غسلوا نحو 750 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم بمجال الاتجار بالمواد المخدرة في إطار مكافحة جرائم غسيل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد التشكيلات العصابية المكون من (سبعة عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط بمحافظة أسيوط) لاضطلاعهم وقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة في مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

المصدر: اليوم السابع 

#مصر #اسيوط #مخدرات

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