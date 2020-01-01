مطالبات بحل قضية لاعبي غزة العالقين

رام الله / سما /

ناشد العشرات من الرياضيين في فلسطين, اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, بالتدخل الفوري لحل مشكلة اللاعبين جلال أبو يوسف وإبراهيم الحبيبي.

وكان الاحتلال قد رفض رجوع أبو يوسف والحبيبي برفقة بعثة فريق هلال القدس للضفة المحتلة, بعد خوضهما مباراة ضد الجيش السوري (0-1) في العاصمة الأردنية "عمان", ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الاتحاد الآسيوي.

وأكد الرياضيون في أحاديث منفصلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أن اللاعبين يعانيان ظروفا صعبة هذه الفترة, في ظل انتشار فيروس "كورونا" حول العالم.

وأوضحوا أن الرجوب قادر على حل مشكلتهما في أقرب وقت, لضمان رجوعهما للمحافظات الشمالية خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن أبو يوسف والحبيبي من سكان قطاع غزة, وانتقلا للعب بالضفة المحتلة قبل عدة سنوات, ثم انضما هذا الموسم لصفوف هلال القدس.