الاحمد : الرئيس يشكل لجنة من مركزية فتح والتنفيذية للرد على ضم الضفة

رام الله /سما/

أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد، اليوم السبت، ان الرئيس محمود عباس طلب تشكيل لجنة من التنفيذية والمركزية لمتابعة تنفيذ الرد على قرارات الضم باعتبار ان القرار سيكون له تبعات كبيرة اقتصادية وسياسية وامنية، مبينا ان اللجنة سترفع توصياتها للجنة التنفيذية لاعتمادها.

وبين الاحمد في حديث للاذاعة الرسمية ، ان اللجنة المشكلة ستجتمع بداية الاسبوع لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها مشددا على ضرورة الجهوزية الكاملة قبل يوم الاربعاء حيث من المقرر ان تقدم حكومة الاحتلال برنامجها للكنيست والذي يقوم على اعلان الضم باتفاق بين نتنياهو وغانتس واخرين من الاحزاب اليمينية المتطرفة مشددا على انه في اليوم التالي لقرار الضم فان كل الاتفاقيات مع اسرائيل ستصبح لاغية.

واوضح الاحمد ان يوم الخميس المقبل ربما يشكل مرحلة جديدة وعلينا توحيد جهودنا للتصدي للقرار الاسرائيلية ومنع تنفيذه.