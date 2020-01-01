  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحمد : الرئيس يشكل لجنة من مركزية فتح والتنفيذية للرد على ضم الضفة

السبت 09 مايو 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحمد : الرئيس يشكل لجنة من مركزية فتح والتنفيذية للرد على ضم الضفة


رام الله /سما/

أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد، اليوم السبت، ان الرئيس محمود عباس طلب تشكيل لجنة من التنفيذية والمركزية لمتابعة تنفيذ الرد على قرارات الضم باعتبار ان القرار سيكون له تبعات كبيرة اقتصادية وسياسية وامنية، مبينا ان اللجنة سترفع توصياتها للجنة التنفيذية لاعتمادها.

وبين الاحمد في حديث للاذاعة الرسمية ، ان اللجنة المشكلة ستجتمع بداية الاسبوع لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها مشددا على ضرورة الجهوزية الكاملة قبل يوم الاربعاء حيث من المقرر ان تقدم حكومة الاحتلال برنامجها للكنيست والذي يقوم على اعلان الضم باتفاق بين نتنياهو وغانتس واخرين من الاحزاب اليمينية المتطرفة مشددا على انه في اليوم التالي لقرار الضم فان كل الاتفاقيات مع اسرائيل ستصبح لاغية.

واوضح الاحمد ان يوم الخميس المقبل ربما يشكل مرحلة جديدة وعلينا توحيد جهودنا للتصدي للقرار الاسرائيلية ومنع تنفيذه.

#اللجنة المركزية #اللجنة التنفيذية #ضم الضفة

الأكثر قراءة اليوم

فلكياً – الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد

صحيفة: إسرائيل اتخذت إجراءات عديدة للتعامل مع "كورونا" بغزة دون اعلان خشية الإضرار بعلاقاتها الخارجية

مصادر عسكرية: السنـوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل وباستطاعته القيام بذلك

القبض على 5 شبان وفتاتين بحالة سكر وضبط مواد مخدرة داخل منزل

شاهد : فيديو سحل مواطن مصري في السعودية...

الملك سلمان يصدر قرار بتعيين الطراد رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد وإعفاء آخرين من مناصبهم

أمريكا تواجه أسوأ ضربة اقتصادية منذ 90 عام وترامب يشعر بالإحباط ويتنصل من المسؤولية

الأخبار الرئيسية

القناة 12 : اسرائيل تعد لحدثٍ إستراتيجيٍّ كبيرٍ سيغير وجه المنطقة..

مصادر : إسرائيل طلبت عبر المخابرات المصرية وقف إطلاق الحوامات تجاه المستوطنات

وزيرة الصحة تحذر من موجة لكورونا في فلسطين في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

860x484 (1)

المنظومة الصحية الإسرائيلية تتعرض لهجوم سبيراني

ضابط إسرائيلي : حماس تبتزنا و"فتحت شهيتها" لاختطاف جديد