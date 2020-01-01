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المدير الفني الجديد للأقصى استعدادا للموسم القادم

السبت 09 مايو 2020 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدير الفني الجديد للأقصى استعدادا للموسم القادم


غزة / سما /

كشف نادي الأقصى عن مديره الفني الجديد, استعدادا للموسم الكروي المقبل في المحافظات الجنوبية 2020-2021.

وأكد الأقصى تعيين أحمد أبو إسعيفان مديرا للفريق الأول بالنادي, للظهور معه في منافسات دوري الأولى الموسم القادم.

ويعدّ أبو إسعيفان من المدربين المميزين في المنطقة الوسطى, خاصة أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة أهلي النصيرات هذا الموسم للدرجة الأولى, لولا احتلاله المركز الثاني في الثانية فرع "الوسطى والجنوب" برصيد 36 نقطة, بفارق نقطتين خلف شباب الزوايدة "البطل".

وسبق للمدير الفني تدريب الأقصى في دوري الدرجة الثانية قبل 3 مواسم, إلا أنه لم يحالفه التوفيق في الصعود للدرجة الأولى حينها.

يشار إلى أن الأقصى ضم طارق الهور خلال الساعات الماضية, ليكون أول صفقاته في الموسم الجديد.

#أحمد أبو إسعيفان

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