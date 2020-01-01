فينجر: أتمنى أن تعود فلسفة آرسنال الكروية مع أرتيتا

وكالات / سما /

أعرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر، المدير الفني التاريخي لآرسنال، آمله أن يتمكن ميكيل آرتيتا، من استعادة ثقافة الجانرز وفلسفة الفريق الكروية.

وانتهت مسيرة فينجر التي دامت 22 عاماً مع آرسنال في صيف 2018، وترك مكانه للإسباني أوناي إيمري، الذي رحل في الموسم الجاري وتولى ميكيل آرتيتا مسؤولية القيادة الفنية، ونجح في الرد على المشككين وإعادة فلسفة آرسنال بشكل تدريجي، وعدم التعرض لأي هزيمة منذ انطلاق عام 2020 قبل توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا.

وقال فينجر في تصريحات عبر “Talksport“: “أنا قلق بشأن هذا النادي كثيراً وأشاهد جميع المباريات”.

وأضاف المدرب الفرنسي المخضرم: “أعتقد أن هناك ثقافة خاصة بطريقة اللعب في آرسنال أريد أن يتم احترامها، وآمل أن يتمكن ميكيل أرتيتا من استعادتها”.

وعن مصير الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، واصل فينجر حديثه قائلاً: “لقد حقق يورجن كلوب أداءً جيداً للغاية، ليفربول انتظر 30 عاماً للحصول على اللقب، ويمكن ترى أن لديهم مثل هذا الفارق الكبير مع الوصيف مانشستر سيتي بـ 25 نقطة”.

وأختتم: “بعض النظر عما ستقرره إنجلترا بشأن مصير الموسم، أعتقد أن ليفربول البطل في وجهة نظر الجميع”.