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برشلونة يصر على لاوتارو مارتينيز ويعرض 6 بدائل

السبت 09 مايو 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يصر على لاوتارو مارتينيز ويعرض 6 بدائل


وكالات / سما /

يسعى نادي برشلونة الإسباني بشكل حثيث للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ليكون البديل الأمثل للأورغواياني لويس سواريز.

وفي سبيل ذلك عرض العملاق الكتالوني، 6 لاعبين كي يختار منهم إنتر ميلان لاعبين اثنين، مقابل إنجاز الصفقة المنشودة، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيدفع، إلى جانب تخليه عن اثنين من لاعبيه، مبلغ 60 مليون يورو، من أجل استقدام المهاجم الدولي الذي يراقبه بطل إسبانيا منذ فترة.

وتضم قائمة اللاعبين الستة كلا من أرتورو فيدال، وصامويل أوميتيتي، ونيلسون سيميدو، وجونيور فريبو، ورافينيا، وجان كلير توديبو.

ويتضمن عقد لاوتارو مع إنتر ميلان شرطا جزائيا بقيمة 111 مليون يورو، لكن "البلوغرانا" ليست لديه السيولة المادية لدفع هذا المبلغ.

#لاوتارو مارتينيز #برشلونة

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