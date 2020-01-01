والد يوفيتش يفضح أكاذيب ريال مدريد

وكالات / سما /

تعرض لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، لإصابة قوية خلال فترة الحجر الصحي، حيث تم تشخيصه بالإصابة بكسر في مفصل القدم اليمنى، وبالتالي سيغيب لثمانية أسابيع.

يوفيتش الذي انضم للميرنجي الصيف الماضي من آينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو، خاض 24 مباراة وسجل هدفين فقط خلال الموسم الحالي، مع العلم أن زين الدين زيدان لا يعتمد عليه إلا لماماً.

وبحسب إذاعة (أوندا سيرو) الإسبانية، فإن والد لوكا يوفيتش أكد أن نجله تعرض للإصابة أثناء تواجده في صربيا، فيما يُصر ريال مدريد على أن اللاعب أُصيب في منزله أمس الخميس.

ونقلت صحيفة (ماركا) الإسبانية تصريحات والد لوكا يوفيتش، والتي قال فيها: “ابني مكتئب ويشعر ببعض الخوف، إنه لأمر مريع، لقد فوجئنا بهذه الأخبار”.

أوضح: “كان يستعد في منزله ببلغراد وفقاً للبرنامج التدريبي الذي تلقاه من النادي وخلال إحدى التمارين شعر بألمٍ شديد. من كان يدري وقتها أنه أمر في غاية الخطورة كهذا؟”.

واختتم بالقول: “كان لوكا يستعد لكي يكون أفضل من أي وقتٍ مضى، ليخرج ويكون الأفضل.. ولكن الآن يتعرض لإصابة قوية، لا شيء مؤكد حتى الآن، سنحتاج فحوصات مفصلة أكثر لتحديد مدة غيابه”.

ومن المتوقع أن يعود ريال مدريد إلى التدريبات، يوم الاثنين القادم، وسط توقعات بإمكانية استئناف الدوري الإسباني في 20 يونيو القادم، في حال التزمت الأندية بالتدابير الاحترازية.