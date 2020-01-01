  1. الرئيسية
  2. الرياضة

والد يوفيتش يفضح أكاذيب ريال مدريد

السبت 09 مايو 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
والد يوفيتش يفضح أكاذيب ريال مدريد


وكالات / سما /

تعرض لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، لإصابة قوية خلال فترة الحجر الصحي، حيث تم تشخيصه بالإصابة بكسر في مفصل القدم اليمنى، وبالتالي سيغيب لثمانية أسابيع.

يوفيتش الذي انضم للميرنجي الصيف الماضي من آينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو، خاض 24 مباراة وسجل هدفين فقط خلال الموسم الحالي، مع العلم أن زين الدين زيدان لا يعتمد عليه إلا لماماً.

وبحسب إذاعة (أوندا سيرو) الإسبانية، فإن والد لوكا يوفيتش أكد أن نجله تعرض للإصابة أثناء تواجده في صربيا، فيما يُصر ريال مدريد على أن اللاعب أُصيب في منزله أمس الخميس.

ونقلت صحيفة (ماركا) الإسبانية تصريحات والد لوكا يوفيتش، والتي قال فيها: “ابني مكتئب ويشعر ببعض الخوف، إنه لأمر مريع، لقد فوجئنا بهذه الأخبار”.

أوضح: “كان يستعد في منزله ببلغراد وفقاً للبرنامج التدريبي الذي تلقاه من النادي وخلال إحدى التمارين شعر بألمٍ شديد. من كان يدري وقتها أنه أمر في غاية الخطورة كهذا؟”.

واختتم بالقول: “كان لوكا يستعد لكي يكون أفضل من أي وقتٍ مضى، ليخرج ويكون الأفضل.. ولكن الآن يتعرض لإصابة قوية، لا شيء مؤكد حتى الآن، سنحتاج فحوصات مفصلة أكثر لتحديد مدة غيابه”.

ومن المتوقع أن يعود ريال مدريد إلى التدريبات، يوم الاثنين القادم، وسط توقعات بإمكانية استئناف الدوري الإسباني في 20 يونيو القادم، في حال التزمت الأندية بالتدابير الاحترازية.

#ريال مدريد #يوفيتش

الأكثر قراءة اليوم

فلكياً – الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد

مصادر عسكرية: السنـوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل وباستطاعته القيام بذلك

الملك سلمان يصدر قرار بتعيين الطراد رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد وإعفاء آخرين من مناصبهم

أمريكا تواجه أسوأ ضربة اقتصادية منذ 90 عام وترامب يشعر بالإحباط ويتنصل من المسؤولية

فريدمان: دولة فلسطينية ستقوم عندما يتحول الفلسطينيون إلى كنديين

شاهد : فيديو سحل مواطن مصري في السعودية...

رئيس الوزراء: الاتفاق مع البنوك على تجمد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها

الأخبار الرئيسية

مصادر : إسرائيل طلبت عبر المخابرات المصرية وقف إطلاق الحوامات تجاه المستوطنات

وزيرة الصحة تحذر من موجة لكورونا في فلسطين في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

860x484 (1)

المنظومة الصحية الإسرائيلية تتعرض لهجوم سبيراني

ضابط إسرائيلي : حماس تبتزنا و"فتحت شهيتها" لاختطاف جديد

صحيفة: إسرائيل اتخذت إجراءات عديدة للتعامل مع "كورونا" بغزة دون اعلان خشية الإضرار بعلاقاتها الخارجية