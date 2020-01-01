رئيس ميلان يؤكد إصابة بعض اللاعبين بكورونا

وكالات / سما /

أعلن باولو سكاروني رئيس نادي ميلان عن وجود عدد من الإصابات بفيروس كورونا للاعبي الفريق بعد الفحوصات التي خضعوا لها مؤخراً، ورغم ذلك، بدأ الروسونيري العودة للتدريبات استعداداً لاستئناف الموسم.

وتم الكشف منذ فترة طويلة عن إصابة الأسطورة باولو مالديني ونجله دانييل بفيروس كورونا المستجد منذ بضعة أسابيع، وبحسب سكاروني، فهما بصحة جيدة بالوقت الحالي، لكن هناك لاعبين جدد تم الكشف عن تعرضهم للإصابة.

وأوضح رئيس ميلان أن الفريق عاد بالفعل للتدريبات ولن يغيّر خططه بهذا الشأن بعد الكشف عن إصابة بعض اللاعبين بمرض كوفيد_19، كما لم يحدد هوية اللاعبين المصابين.

وقال سكاروني في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا “لدينا بعض اللاعبين المصابين بكورونا في مرحلة العلاج، لكن المالدينيين (مالديني ودانييل) في حالة صحية جيدة”.

وتابع “نادي ميلان مفتوح الآن، ولقد بدأنا بالفعل التدريب مرة أخرى، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، نحن نتخذ خطوات مهمة نحو إعادة التشغيل”.

وأنهى سكاروني حديثه بهذا الخصوص “يجب أن نتعايش مع فيروس كورونا، وهذا ينطبق أيضاً على كرة القدم، لا يمكن الوقوف والانتظار حتى يصل عدد المصابين إلى صفر، بعد كل شيء، يمكننا اعتماد الخطة الألمانية التي تضع المصابين بالحجر الصحي بينما يستمر الآخرون بالعمل”.