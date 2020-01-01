رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى تأكيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على تنفيذ فوري لقرارات المجلس الوطني والمركزي بإلغاء كل الاتفاقات مع الاحتلال، في حال تم الإعلان عن خطط الضم.

كما تناولت إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية أنه تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديهــا، عقــب التهديــد الإســرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها، وإعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن أكثر من نصف المصابين تماثلوا للشفاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ ثمنت جهود الرئيس والحكومة في مواجهة جائحة كورونا.. "التنفيذية": في حال تم الإعلان عن خطط الضم فسنقوم بتنفيذ فوري لقرارات المجلس الوطني والمركزي بإلغاء كل الاتفاقات مع الاحتلال

_ تصريح لمفوضية العلاقات الوطنية لحركة فتح حول رسالة سعدات للرئيس

_ اشتية يعلن التوصل لاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى

_ لم تسجل أي إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.. وزيرة الصحة: أكثر من نصف المصابين بـ "كورونا" تماثلوا للشفاء

_ ناصر الدين: صرف أول دفعة لـ 7500 أسرة في الضفة وغزة اعتبارا من الاثنين.. موجة مفتوحة على تلفزيون فلسطين لـ "وقفة عز" والحصيلة 54 مليون شيقل

_ مستوطنون سرقوا محاصيل المزارعين في يطا.. إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال في كفر قدوم وصياد من غزة

_ الأونروا تطلق نداء للحصول على 93.4 مليون دولار للتعامل مع "كورونا" بين اللاجئين

_ بنك الأردن يتبرع لصندوق "وقفة عز" بـ 750 ألف شيقل

_ اضافة الى 1.2 مليون شيقل من موظفي المجموعة.. المصري يعلن عن رفع مساهمة "الاتصالات" في صندوق "وقفة عز" الى 8 ملايين شيقل

_ استطلاع: جيل أميركي جديد أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين

_ 58 مؤسسة نرويجية تطالب بإنهاء الحصار على غزة

_ اليوم العالمي للثلاسيميا.. نحو 200 ألف يحملون الصفة الوراثية للمرض في فلسطين

"الأيام":

_ ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الجاليات الفلسطينية.. لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين وتعافي 37 حالة

_ ثمنت جهود الرئيس والحكومة في مواجهة جائحة كورونا.. "التنفيذية" تؤكد: في حال تم الإعلان عن خطط الضم سنلغي كل الاتفاقات مع الاحتلال

_ "النقد" وجمعية البنوك تؤكدان حرصهما على أموال المودعين.. اشتية: الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى

_ قوات الاحتلال تقتحم أحد حواجز المحبة في يطا

_ للجمعة الثالثة ..الصلاة بالمسجد الأقصى بمن حضر

_ إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم.. مستوطنون يسرقون محاصيل المزارعين في يطا

_ "الأونروا" تطلق نداء طوارئ للحصول على 93.4 مليون دولار لمواجهة "كورونا"

_ صبيح المصري: "الاتصالات" ترفع مساهمتها في صندوق "وقفة عز" إلى 8 ملايين شيقل

_ استطلاع: الشباب الأميركيون أكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين

_ 5 وفيات و30 إصابة جديدة بـ "كورونا" في إسرائيل

_ ترامب يشعر بالإحباط بسبب تراجع الاقتصاد ويتنصل من المسؤولية

"القدس":

_ اللجنة التنفيذية تثمن جهود الرئيس والحكومة في مواجهة جائحة كورونا

_ رفض شعبي وفصائلي لأي انصياع لتهديدات الاحتلال.. اشتية: اتفقنا مع البنوك على تجميد أي إجراء يستهدف حسابات الأسرى

_ أميركا تسجل أكبر عدد من إجمالي الوفيات تليها بريطانيا.. 274966 وفاة بفيروس كورونا والإصابات تقترب من 4 ملايين حول العالم

_ 58 مؤسسة نرويجية تطالب بإنهاء الحصار على غزة

_ وزيرة الصحة: أكثر من نصف المصابين بكورونا تماثلوا للشفاء

_ الجمعة الثالثة .. الصلاة في الأقصى تقتصر على مسؤولي وموظفي الأوقاف

_ فريدمان يوجه إهانة للشعب الفلسطيني ويدافع عن الضم والاحتلال غير المشروع

_ ردود فعل رافضة لسياسة الضم الإسرائيلية.. دعوات للتصعيد ولمشروع وطني متمسك بالثوابت للتصدي لصفقة القرن