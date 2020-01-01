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الأمن اللبناني: تسهيلات لمن يرغب من الفلسطينيين بالعودة إلى لبنان

السبت 09 مايو 2020 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن اللبناني: تسهيلات لمن يرغب من الفلسطينيين بالعودة إلى لبنان


رام الله / سما /

جمع اتصال هاتفي المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، استعرضت خلاله الأوضاع في لبنان والمنطقة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخاصة من هم خارج لبنان.
ونوقشت القضايا التي تعترض عودتهم الى لبنان.
وأبلغ اللواء إبراهيم الجانب الفلسطيني، أنه سيعمل على تسهيل عودة من يرغب من الفلسطينيين إلى لبنان، وفق آلية خاصة وضمن خطة الحكومة التي أعطت الأولوية لعودة اللبنانيين.
وثمن الأحمد ودبور دور اللواء إبراهيم مواقفه الثابتة مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

#لبنان #فلسطين

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