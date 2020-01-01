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وزيرة الصحة تحذر من موجة لكورونا في فلسطين في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

السبت 09 مايو 2020 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تحذر من موجة لكورونا في فلسطين في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية


رام الله / سما /

حذرت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة صباح يوم السبت، من موجه جديدة لفيروس كورونا في فلسطين حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات.

وأكدت الكيلة في تصريح صحفي، على عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت الكيلة قد أعلنت في بيان صحفي يوم الجمعة، أن أكثر من نصف المصابين بمرض فيروس كورونا تماثلوا للشفاء بعد تسجيل 37 حالة شفاء جديدة، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 22 حالة شفاء جديدة سُجلت في ضواحي القدس، و7 حالات في محافظة رام الله والبيرة و6 حالات في محافظة الخليل، وحالتان في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى ارتفاع حصيلة المتعافين في فلسطين إلى 282، ما يعني أن نسبة المتعافين من المرض تمثل 51.5% من مجمل الإصابات البالغ عددها 547 إصابة.

وأكدت على أن الحالة الصحية لجميع الحالات الموجودة في مراكز العزل والعلاج مستقرة، حيث لا توجد اي حالة في غرف العناية المكثفة.

وتابعت د. الكيلة أن عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة يبلغ 261، بينها 158 في محافظة القدس، و97 في باقي المحافظات الشمالية، و6 حالات في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة إنه سيتم تسليم فندق الكرمل يوم غدٍ، حيث ستنقل الحالة الوحيدة المتبقيه فيه إلى فندق الجراند بارك.

#مي الكيلة #وزيرة الصحة #فيروس كورونا #الضفة

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