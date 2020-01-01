شاهد : فيديو سحل مواطن مصري في السعودية لهذا السبب

القاهرة / وكالات /

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت مقطع فيديو سحل مواطن مصري في السعودية مما اثار حالة من الاستنكار الكبير.

ويظهر في مقطع الفيديو مواطن مصري مربوط من القدمين ويقوم مجموعة من الرجال بسحبه وسط مناشدات المواطن بالرحمة.

ووفقًا لبعض النشطاء فإن المواطن المصري هدد بالتظاهر أمام سفارة بلاده في المملكة السعودية مطالبًا بالعودة إلى بلاده كغيره من المصريين الذين كانوا في الكويت.

كما نشر المواطن المصري مقطع فيديو له على صفحته الشخصية قبل أن تظهر مقاطع أخرى متداولة لسحله وهو مقيد اليدين.

وكانت السلطات السعودية أوعزت بالقبض على الشاب بتهمة الدعوة لإثارة الشغب وفقًا لحساب أخبار السعودية على تويتر.