  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد : فيديو سحل مواطن مصري في السعودية لهذا السبب

السبت 09 مايو 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : فيديو سحل مواطن مصري في السعودية لهذا السبب


القاهرة / وكالات /

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت مقطع فيديو سحل مواطن مصري في السعودية مما اثار حالة من الاستنكار الكبير.

ويظهر في مقطع الفيديو مواطن مصري مربوط من القدمين ويقوم مجموعة من الرجال بسحبه وسط مناشدات المواطن بالرحمة.

ووفقًا لبعض النشطاء فإن المواطن المصري هدد بالتظاهر أمام سفارة بلاده في المملكة السعودية مطالبًا بالعودة إلى بلاده كغيره من المصريين الذين كانوا في الكويت.

كما نشر المواطن المصري مقطع فيديو له على صفحته الشخصية قبل أن تظهر مقاطع أخرى متداولة لسحله وهو مقيد اليدين.

وكانت السلطات السعودية أوعزت بالقبض على الشاب بتهمة الدعوة لإثارة الشغب وفقًا لحساب أخبار السعودية على تويتر.

#سحل #مصري #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

فلكياً – الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد

يديعوت تكشف.. "اختراق النفق" .. الحادثة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي

مصادر عسكرية: السنـوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل وباستطاعته القيام بذلك

أمريكا تواجه أسوأ ضربة اقتصادية منذ 90 عام وترامب يشعر بالإحباط ويتنصل من المسؤولية

الملك سلمان يصدر قرار بتعيين الطراد رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد وإعفاء آخرين من مناصبهم

فريدمان: دولة فلسطينية ستقوم عندما يتحول الفلسطينيون إلى كنديين

رئيس الوزراء: الاتفاق مع البنوك على تجمد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة تحذر من موجة لكورونا في فلسطين في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

الاعلام المصري : جهود الوساطة بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حماس و اسرائيل تحقق تقدمًا

860x484 (1)

المنظومة الصحية الإسرائيلية تتعرض لهجوم سبيراني

ضابط إسرائيلي : حماس تبتزنا و"فتحت شهيتها" لاختطاف جديد

صحيفة: إسرائيل اتخذت إجراءات عديدة للتعامل مع "كورونا" بغزة دون اعلان خشية الإضرار بعلاقاتها الخارجية