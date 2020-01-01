قيادى بـ«حماس»: جهود الوساطة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل تحقق تقدمًا

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسى لحركة «حماس» باسم نعيم، إن جهود الوساطة بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل تحقق تقدمًا بفضل وساطة مصرية وألمانية وسويسرية.

وأضاف «نعيم» لـ«المصرى اليوم»، أن مصر تقدم جهدا لاستكمال الصفقة عبر وساطة يقودها مسؤولان في المخابرات المصرية، والمبعوث السويسرى رولاند شتاينجر بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة نيكولا مالدينوف.

وأشار إلى أن المسؤوليين المصريين والسويسريين والألمان قاموا في الفترة الأخيرة بزيارات مكوكية بين غزة ومصر وإسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

كانت تقارير فلسطينية وإسرائيلية سابقة تفيد بأن الصفقة لا تشهد تقدما خاصة بعد خلاف حول بنود الصفقة بين «حماس- الشتات» من خلال أعضاء مكتبها السياسى في قطر و«حماس- غزة».

كما شهدت الصفقة خلافًا بين معارضة وزيرى الحرب والمواصلات الإسرائيليين نفتالى بينيت وبتسلئيل سموتريتش، للصفقة التي اعتبراها إفراجا عن «قتلة الجنود الإسرائيليين»، وبين رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتنياهو والمجلس الأمنى المصغر (الكابينت) الذي يعارض إتمام صفقة التبادل على مرحلتين، حيث يتم الإفراج عن الجنديين الإسرائيليين من أصل غربى، فيما يتم الإفراج لاحقًا عن الجنديين الآخرين اللذين ينحدران من أصل بدوى.

وحسب تقرير هيئة الإذاعة الإسرائيلية «كان»، فإن الوسطاء السويسريين والألمان باتوا يلعبون دورا مركزيا في جهود الوساطة المبذولة في هذا السياق، في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس الإسرائيلى، رؤوفين ريفلين إلى ألمانيا، في يناير الماضى.

واجتمع المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» مساء أمس الأول، في جلسة هي الأولى له منذ مطلع العام الحالى، بناء على طلب شخصى من نتنياهو، لمناقشة مفاوضات صفقة الأسرى مع حركة «حماس»، وأيضًا الوضع في سوريا، في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية النقاب عن الوسيط الرئيسى للصفقة وهو الدبلوماسى السويسرى.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان»، مساء أمس الأول، بأن المبعوث السويسرى رولاند شتاينجر نقل على مدار السنوات الماضية، رسائل بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى، في محاولة لكسر الجمود حول التقدم باتجاه صفقة «تبادل الأسرى»، وخلال الفترة الماضية اجتمع مع كبار المسؤولين في حماس.

وقالت الخارجية السويسرية إن «علاقاتنا وسياساتنا تسمح لنا بنقل رسائل بين الطرفين»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ماهية الرسائل ومضمونها.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاتصالات الحالية لا تزال في بداياتها وأن هناك فجوات كبيرة، فيما قالت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، أمس، إن إسرائيل تفاوض المقاومة الفلسطينية بشأن الصفقة، عبر صمتها الرسمى وتسريباتها الإعلامية، في موازاة تفاوض غير مباشر تقوده أكثر من جهة دولية بين الجانبين.