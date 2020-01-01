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هذا آخر ما قاله طبيب مصري توفي بكورونا لزملائه (استمع)

السبت 09 مايو 2020 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذا آخر ما قاله طبيب مصري توفي بكورونا لزملائه (استمع)


القاهرة / وكالات /

نشرت وسائل إعلام مصرية تسجيلا صوتيا كان آخر ما قاله طبيب مصري قضى بفيروس كورونا.

وأعلنت الإدارة الصحية بمنيا القمح بمحافظة الشرقية المصرية، الجمعة، وفاة الدكتور أحمد عزت دراز نائب مدير الإدارة الصحية للطب الوقائي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.


ووجه الطبيب الراحل رسالة سجلها قبل ستة أيام من رحيله، من داخل غرفة العناية المركزة إلى زملائه من أطباء وممرضين، طالبهم فيها بالتحلي بالشجاعة وعدم الخوف، قائلا: "إذا ما شعرنا بالخوف، فإن العالم كله سينهار"، وطالبهم ببذل أقصى درجات الجهد والعمل من أجل رسالتهم السامية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق من الجمعة، تسجيل 21 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي ضحايا كورونا إلى 503.

#مصر #وفاة #طبيب #فيروس كورونا

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