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المنظومة الصحية الإسرائيلية تتعرض لهجوم سبيراني

السبت 09 مايو 2020 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنظومة الصحية الإسرائيلية تتعرض لهجوم سبيراني


القدس المحتلة / سما /

أكدت مصادر إسرائيلية، الليلة الماضية، تعرض المنظومة الصحية إلى سلسلة هجمات سبيرانية عبر الانترنت من قبل عدة جهات.

وبحسب تلك المصادر - وفق قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية - فإن تلك الهجمات استهدفت مستشفيات ومعاهد بحث ومنظومة خاصة تعمل لفحص فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هيئة السايبر القومية الإسرائيلية أحبطت جميع الهجمات التي لم تتسبب بأي أضرار وكانت معظمها منخفضة المستوى.

ووفقًا للمصادر، فإن هويات المخترقين متنوعة وتتراوح بين أشخاص يشعرون بالملل أو عناصر إجرامية أو "إرهابية". وفق وصفها.

ويأتي هذا التقرير في وقت ذكرت فيه مصادر أميركية أن إيران شنت هجومًا سبيرانيًا ضد مراكز تعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة.

كما يتزامن مع تقرير أميركي اتهم إيران بالوقوف خلف هجوم مماثل تعرضت له البنية التحتية للمياه في إسرائيل نهاية الشهر الماضي.

#الصحة #اسرائيل #هاكر

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