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مقتل شابين بإطلاق نار في دالية الكرمل

السبت 09 مايو 2020 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شابين بإطلاق نار في دالية الكرمل


القدس المحتلة / سما /

 قتل شابان (28 و40 عاما) من سكان عسفيا في جريمة إطلاق نار ببلدة دالية الكرمل، في وقت متأخر من ليل الجمعة - السبت.

وشهدت الساعات الأخيرة من ليلة الجمعة، أحداث عنف في كل من تل السبع، وجديدة المكر، وطرعان، ما أسفرت عن إصابات عدة ومتفاوتة، لتضاف إلى سلسلة من الجرائم في المجتمع العربي داخل أراضي عام 48، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الاسرائيلية عن القيام بدورها.

يشار الى أنه قتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 22 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم سلامة أبو كف (40 عاما) من قرية أم بطين بالنقب، الذي قتل على يد عناصر من الشرطة في بئر السبع. كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب داخل أراضي عام 48، خمس نساء.

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