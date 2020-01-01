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حالة الطقس : انخفاض درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة

السبت 09 مايو 2020 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : انخفاض درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، باردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر مائج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق، وباردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء القادم، يكون الجو حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية وحاراً في بقية المناطق نهارا وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلا فوق معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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