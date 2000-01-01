  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إجلاء 100 عالق مصري في تركيا

السبت 09 مايو 2020 12:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إجلاء 100 عالق مصري في تركيا


سما / وكالات/

أجلت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، 100 من رعاياها العالقين في تركيا، ضمن عمليات إعادة مواطنيها بالخارج جراء تداعيات فيروس "كورونا".

وقالت صحيفة "الجمهورية" الرسمية، إن مطار مرسى علم الدولي، غربي مصر، استقبل 100 مواطن قادمين من تركيا.

وأوضحت أن سلطات الحجر الصحي وإدارة الطب الوقائي، أجرت فحوصات للعائدين، للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وتابعت أن جميع العائدين تم إيداعهم في إحدى القرى السياحية للعزل الصحي 14 يوماً، وفق تدابير تتبعها البلاد لمواجهة كورونا.

وفي وقت سابق الجمعة، سجلت مصر أعلى حصيلة وفيات وإصابات بالفيروس منذ إعلان اكتشافه في فبراير/ شباط الماضي، بتسجيل 21 وفاة و495 إصابة.

#مصر #عالقين #تركيا #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

فلكياً – الكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد

جنرال إسرائيلي : لهذا لا يرد حزب الله على القصف بسوريا

مصادر عسكرية: السنـوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل وباستطاعته القيام بذلك

يديعوت تكشف.. "اختراق النفق" .. الحادثة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي

غضب فلسطيني على بنك القاهرة عمان لإغلاقه حسابات الأسرى بضغط إسرائيلي

تحذير امريكي لدول الخليج

الولايات المتحدة تعتزم سحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

الأخبار الرئيسية

صحيفة: إسرائيل اتخذت إجراءات عديدة للتعامل مع "كورونا" بغزة دون اعلان خشية الإضرار بعلاقاتها الخارجية

"سلطة النقد" تعلق على إغلاق بعض البنوك لحسابات الأسرى..

رئيس الوزراء: الاتفاق مع البنوك على تجمد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها

عائلة غولدن تهاجم الوزراء المعارضين لصفقة التبادل مع حماس: "منافقون ولا يفعلون شيئًا سوى تخويفنا"

3

كامب ديفيد 2000: باراك رفض تقديم تنازلات وأرسل تهديدات للزعيم الراحل عرفات