إجلاء 100 عالق مصري في تركيا

سما / وكالات/

أجلت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، 100 من رعاياها العالقين في تركيا، ضمن عمليات إعادة مواطنيها بالخارج جراء تداعيات فيروس "كورونا".

وقالت صحيفة "الجمهورية" الرسمية، إن مطار مرسى علم الدولي، غربي مصر، استقبل 100 مواطن قادمين من تركيا.

وأوضحت أن سلطات الحجر الصحي وإدارة الطب الوقائي، أجرت فحوصات للعائدين، للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وتابعت أن جميع العائدين تم إيداعهم في إحدى القرى السياحية للعزل الصحي 14 يوماً، وفق تدابير تتبعها البلاد لمواجهة كورونا.

وفي وقت سابق الجمعة، سجلت مصر أعلى حصيلة وفيات وإصابات بالفيروس منذ إعلان اكتشافه في فبراير/ شباط الماضي، بتسجيل 21 وفاة و495 إصابة.