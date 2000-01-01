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323 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي جراء كورونا

السبت 09 مايو 2020 12:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
323 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي جراء كورونا


سما / وكالات/

قدر رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، حمدي الطباع، خسائر الإقتصاد العربي جراء جائحة "كورونا"، بما يقارب 323 مليار دولار.

واستند الطباع بتقديراته، إلى تقرير صدر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع أيضاً حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3 بالمئة بفعل مكافحة فيروس "كورونا" وتراجع أسعار النفط.

وأكد الطباع، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الدول العربية سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة، تأثرت سلباً وطالتها أضرار وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، تصل نسبتها لنحو 12% من حجم اقتصادها.

وأوضح، أن التوقعات تشير إلى أن ديون الحكومات العربية سترتفع بمقدار 190 مليار دولار خلال العام الحالي لتصل إلى 1.46 تريليون دولار.

وأشار إلى وجود احتمالية قد تؤدي لتدهور العجز المالي في المنطقة العربية من 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 10 بالمئة خلال العام الحالي.

وبين أن الشركات بالمنطقة العربية تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي خسـائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وهو ما يعادل 8 بالمئة من إجمالي ثروة المنطقة.

#خسائر #الدول العربية #كورونا #رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب

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