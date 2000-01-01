منظمة العمل ضد الجوع تدعم مراكز الرعاية المجتمعية في الضفة الغربية لمواجهة وباء كورون

رام الله / سما /

اطلقت منظمة "العمل ضد الجوع" في الضفة الغربية اليوم، حملة توزيع طرود تحتوي على معقمات وأجهزة حماية تستهدف من خلالها تزويد مراكز الرعاية المجتمعية للحالات الاكثر ضعفا ومراكز إيواء المسنين وكبار السن في محافظات الخليل، بيت لحم، اريحا، رام الله وجنين بعدد من المواد والأجهزة اللازمة لمواجهة الوباء ومنها أجهزة أوكسجين، وأدوات حماية شخصية تشمل كمامات وقفازات طبية، موازين حرارة، معقمات يدين، ولباس طبي واقي بالإضافة الى أجهزة مرشات تحتوي على مواد معقمة ومطهرة قاتلة للفيروسات.

وصرح محمد عمايرة مدير منظمة العمل ضد الجوع في الضفة الغربية، ان هذا النشاط يأتي استكمالا للحملة التي انطلقت الشهر الماضي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لتحسين قدرة التجمعات المهمشة لتطبيق إجراءات الحماية والوقاية في مواجهة تفشي فايروس كوفيد-19 كورونا

وأضاف عمايرة أن المنظمة تستهدف في هذا النشاط المجتمعات والهيئات المحلية الأكثر تهميشا وحاجة للمساعدات وبالأخص توفير المواد والأدوات اللازمة للحماية من انتشار الوباء

من الجدير بالذكر أن "العمل ضد الجوع" قد أطلقت حملتها منذ بداية تفشي فيروس كورونا، بحيث تم توزيع أكثر من 2000 طرد تحتوي على كل المواد والأدوات اللازمة للتعقيم والتنظيف للأسر في المناطق المهمشة والقريبة من الجدار ومناطق التماس وبعض التجمعات السكانية المحاذية للمستوطنات، بالإضافة الى توزيع أكثر من (38) طرد على المجالس والهيئات المحلية لتغطية أكثر من (93) تجمع سكاني تحتوي على مرشات، أجهزة تعقيم، أدوات نظافة لاستخدامها في تعقيم وتطهير المناطق بالإضافة الى أدوات الحماية الشخصية.

هذا وستواصل المنظمة حملتها الى حين الانتهاء من تفشي الوباء في المنطقة، بحيث ستستهدف أيضا أكثر من (600) عائلة بتزويدها بالطرود الغذائية والتي تحتوي على عدد كبير من المواد الأساسية التي تحتاجها كل أسرة في إطار الوقاية من الأمراض والأوبئة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.