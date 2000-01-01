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حالات إختناف جراء مواجهات في قليلية وإعتقال 3 شبان قرب مستوطنة قدوميم

السبت 09 مايو 2020 12:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالات إختناف جراء مواجهات في قليلية وإعتقال 3 شبان قرب مستوطنة قدوميم


قلقيلية / سما /

إندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال قرب المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية مساء الجمعة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان، ما ادى إلى حالات اختناق في صفوف المواطنين داخل منازلهم القريبة من منطقة المعبر الشمالي .

وأكد شهود عيان، قيام جنود الاحتلال ببالقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المناطق السكنية .

إلى ذلك اعتقل جنود الاحتلال ثلاثة شبان داخل مركبة قرب مدخل مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، قبل موعد الإفطار. وأفاد شهود عيان انه تم التنكيل بالمعتقلين الثلاثة قبل إعتقالهم .

#مواجهات #الاحتلال #قلقيلية

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